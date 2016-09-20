Киншаса, 20 сентября, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Air France отменила полёты в Киншасу из-за эскалации насилия на улицах столицы Демократической Республики Конго, передаёт Reuters. Столкновения вызваны намерением президента ДРК продлить свои полномочия.

Shawnnow Под крылом самолета

Французский авиаперевозчик назвал «ухудшающуюся локальную ситуацию с безопасностью» причиной аннулирования рейсов. Air France будет наблюдать за развитием ситуации в Киншасе.

Ранее 20 сентября вооружённый мужчина открыл огонь по штаб-квартире одной из главных оппозиционных партий, убив двух человек. Днём ранее погибли ещё 17 человек во время ожесточённого противостояния полиции и антиправительственных протестующих.