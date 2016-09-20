Москва, 20 сентября, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Российской Федерации не зафиксировала серьезных нарушений во время проведения Единого дня голосования в России. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, пишет «российская газета».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Напомним, 18 сентября в России прошел Единый день голосования. Граждане страны выбирали Государственную думу VII созыва, более 40 региональных законодательных собраний, восемь глав регионов и более пяти тысяч муниципалитетов.

Как сообщил Куренной, по предварительным данным в ходе избирательной кампании в Госдуму VII созыва существенных нарушений допущено не было. Общее количество зафиксированных нарушений гораздо меньше, чем на выборах 2011 года.

Стоит отметить, что иностранные наблюдатели также не зафиксировали серьезных нарушений на выборах. Власти США назвали прошедшие в России выборы прозрачными и отметили высокий уровень работы ЦИК РФ.

Тем не менее, Запад не признает результаты выборов, прошедшие в Крыму. США и их сателлиты продолжают настаивать на том, что Крым является украинской территорией, а Россия его якобы оккупировала и аннексировала.

В связи с чем, Запад считает любые выборы на полуострове незаконными.

Что касается результатов выборов, но безоговорочную победу на выборах в Госдуму одержала «Единая Россия», которая получит в нижней палате Федерального собрания рекордные 343 мандата из 450. Это конституционное большинство. отличительной особенностью нынешних выборов была крайне низкая явка — всего 47% от общего числа граждан. имеющих право голоса.