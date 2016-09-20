Москва, 20 сентября, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Состоявшиеся в России парламентские выборы продемонстрировали падение авторитета законодательного органа, Государственной думы, среди общественности. Об этом заявил доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат политических наук Григорий Казанков в ходе круглого стола, который прошёл сегодня, 20 сентября, в пресс-центре ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По мнению эксперта, результаты прошедших выборов в Государственную думу указали на продолжающееся существенное падение значимости законодательного органа в глазах общественности.

«В сравнении с 2011 годом явка упала на 15−20%. Гражданам стало все равно, чем закончатся выборы, кто будет сидеть в парламенте», — заявил Казанков, отметив, что это является негативной тенденцией, особенно, в период экономической нестабильности в стране.

Кроме того, доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат политических наук заявил, что общество и политические акторы оказались не готовы к реальной политической конкуренции.

Он добавил, что еще одним из отличительных особенностей состоявшейся кампании было то, что рейтинг избираемости кандидатов был выше рейтинга узнаваемости по причине того, что население привыкло голосовать за партии.

Эксперт отметил результаты партии «Коммунисты России», указав, что, по его мнению, в ходе избирательной кампании она выполнила свои задачи на 85%, став узнаваемой и забрав голоса у КПРФ, разрушив таким образом «монополию на оппозиционность» во многих регионах страны.

Напомним, сегодня, 20 сентября, в пресс-центре ИА REGNUM прошло шестое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Итоги выборов 18 сентября: ожидаемые и неожиданные». В ходе мероприятия участники определили, реализовались ли в ходе избирательной кампании запросы граждан в частности на новые лица, на новую повестку дня, на прямую коммуникацию с кандидатами. Эксперты сравнили политические партии по ряду критериев: повестке дня, технологиям, методам, ресурсам. Были проанализированы уровень и характер политической конкуренции в одномандатных округах, а также ряд других вопросов, связанных с избирательной кампанией.