Москва, 20 сентября, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Превышение прогнозов по уровню дефицита бюджета ведет к падению производства и свертыванию инвестпрограмм, но в кризис показатели дефицита бюджета могут быть и выше 4% ВВП. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября гендиректор «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов, комментируя прогноз агентства Fitch о том, что дефицит российского бюджета составит в 2016 году 3,9% ВВП.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«По итогам первого полугодия 2016 года дефицит госбюджета был на уровне 4%. Такая ситуация сложилась в результате рекордно низких цен на нефть в начале 2016 года: бюджет недополучил планируемые доходы. При этом расходы были практически на уровне плановых», — отметил он.

На скорость поступления доходов в бюджет значительное влияние оказывает специфика расчета налогов на нефть, указал эксперт. «В частности, в мае цена нефти, исходя из которой определялся размер налогов на нефтяную отрасль, рассчитывалась как среднее за период с 15 марта по 14 апреля, в июне цена рассчитывалась уже как среднее за период с 15 апреля по 14 мая. Таким образом, задержка роста поступлений по сравнению с ростом цены на нефть составляет почти 2,5 месяца», — рассказал он.

Прогнозы Fitch в большей мере основываются на результатах полугодия и прогнозе цены на нефть, пояснил он. «Для покрытия бюджетного дефицита государство может прибегнуть к кредитам банков, что ведет к увеличению спроса на деньги и, как следствие, к росту процентных ставок по кредитам. Предприятия пытаются компенсировать удорожание издержек путем роста отпускных цен, что провоцирует инфляцию. В то же время высокие ставки по кредитам уменьшают объем инвестиций, ибо для многих предприятий они становятся слишком дорогими», — подчеркивает Зотов.

В долгосрочном периоде бюджетный дефицит ведет к падению производства и росту инфляции, что сокращает возможности роста ВВП, добавил аналитик. «Превышение дефицита ведет к сокращению расходов, инвестпрограмм и стратегических государственных проектов, то есть ведет к продолжению рецессии. В странах Европы в 2016 году значение дефицита бюджета в среднем находится в пределах 2,8−3,5%. А в пик кризиса, например, в Великобритании, дефицит бюджета доходил до 11% от ВВП, в США в 2009 году до 13,5% ВВП. Таким образом даже в случае реализации прогноза Fitch 3,9% от ВВП, эта ситуация для экономики РФ не будет очень критичной», — указал эксперт.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует дефицит бюджета РФ в 2016 г. на уровне 3,9% ВВП, в 2017 г. на уровне 2,8% ВВП. Дефицит федерального бюджета на 2016 год утвержден на уровне 3% ВВП при расходах около 16 трлн рублей и доходах в 13,7 трлн рублей. В конце августа глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что дефицит бюджета по итогам текущего года может превысить 3% ВВП при цене нефти ниже 50 долларов за баррель.