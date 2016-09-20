Суздаль, Владимирская область, 20 сентября, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Место ушедшего в отставку главы Суздаля (Владимирская область) Игоря Кехтера заняла его заместитель Лариса Майорова. Выборы нового главы были проведены сразу после того, как депутаты горсовета рассмотрели заявление Игоря Кехтера.

gorodsuzdal.ru Флаг Суздаля

Как сообщает ГТРК «Владимир», на заседании новая глава города пообещала, что учтет интересы жителей при модернизации города к его тысячелетию, которое состоится в 2024 году. Кроме того, она заявила, что все нововведения не скажутся на историческом облике города.

ИА REGNUM напоминает, что о своей отставке Игорь Кехтер заявил 19 сентября. Причиной этому стало то, что глава города был избран вице-президентом Ассоциации малых туристических городов. Он сосредоточится на работе по формированию туристско-рекреационного кластера «Суздальский» Владимирской области, развитию гастрономического туризма, а также поиска бренда города.

В 2024 году Суздаль отметит 1000-летие со с дня основания. Подготовка к празднованию началась уже сейчас: идет проработка программы модернизации коммунальных систем города, строительство новых туристических объектов. В октябре прошлого года руководство города было укреплено перешедшим на должность главы администрации Суздаля Сергеем Сахаровым, который до назначения был мэром Владимира.