Москва, 20 сентября, 2016, 17:25 — ИА Регнум. На выборах «Единая Россия» смогла одержать победу фактически благодаря тому, что партии была оказана прямая поддержка со стороны президента России Владимира Путина. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявил вице-президент Российской ассоциации политических консультантов, президент компании «Максимов консалтинг» Андрей Максимов на шестом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Итоги выборов 18 сентября: ожидаемые и неожиданные».

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«Единую Россию» надо поздравить с итоговыми результатами, но не с самим ходом кампании. Все видели, что до конца августа она сыпалась под откос», — заявил Максимов.

По его словам, ситуация изменилась «только, когда включился президент, когда все услышали голос президента в рекламе «Единой России».

«Дела у «Единой России» ухудшались, пока «с билбордов смотрел (премьер-министр России) Дмитрий Анатольевич (Медведев)», подчеркнул политолог.

«Какое-то время ему дали возможность, если не возглавлять пропагандистскую кампанию партии, то так или иначе в ней участвовать. Когда стало ясно, что ни к чему хорошему это не приводит, лицо сменили — оно обрело реальный вес, с которым уже невозможно было состязаться никому из оппозиционных партий», — пояснил Максимов.

У оппозиционных партий, впрочем, ситуация не лучше, заметил эксперт: «В результате Крымского консенсуса она утеряла самоидентичность».

«В ходе, условно говоря, расторговки отдельных округов для прохождения по одномандатным округам в Госдуму были взяты (единороссами) на себя какие-то обязательства, и они, тем самым, вырвали ядовитые клыки у оппозиции, лишили их желания критиковать правительство и «Единую Россию» по социально-экономическим показателям», — пояснил Максимов.

В результате партия которая 7 лет ассоциировалась с идеологией бюджетников — «Справедлива Россия» — вообще себя утратила. Ей не о чем было говорить», — указал он, добавив, что «тема ЖКХ — единственное, что её хоть как-то спасало».

КПРФ, в свою очередь, всё хуже и хуже использует в своих интересах тему ностальгии по СССР, продолжил он. Наконец, ЛДПР держится лишь «за счет Владимира Жириновского».

Затрагивая вопрос дальнейших перспектив в связи с получением «Единой Россией» конституционного большинства, Максимов сказал, что «трудно понять, что окажется на выходе».

«Самодовлеющее большинство приводит к непредсказуемым последствиям. Будем надеяться, что президент не отпустит руль управления и не даст пойти ЕР вразнос. Данная победа — победа исключительно президента», — сказал в заключение политолог.

20 сентября 2016 года в пресс-центре ИА REGNUM прошло шестое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Итоги выборов 18 сентября: ожидаемые и неожиданные». В ходе мероприятия участники обсудили новую политическую конфигурацию, сложившуюся по итогам думских выборов, а также реализацию в ходе избирательной кампании запросов граждан на новые лица и новую повестку дня.