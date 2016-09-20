Калуга, 20 сентября, 2016, 16:38 — ИА Регнум.



pixabay.com В медицинской лаборатории

531 житель Обнинска и в том числе 283 ребенка заболели гриппом на минувшей неделе, сообщает 20 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главного санитарного врача города Анатолия Иванова.

По его словам, в настоящее время в Обнинске уже привито от гриппа 814 человек из предполагаемых для вакцинации 12 тыс. жителей города. На бюджетные средства в клиническую больницу №8 уже завезено порядка 5 тыс. доз деткой и 2,5 тыс. доз взрослой вакцины от гриппа.

Властями наукограда предполагается обязательная вакцинация детей, посещающих детсады, а также школьников и студентов. Будут привиты от гриппа медики, педагоги, призывники и пенсионеры.

Между тем, ситуацию со вспышкой гриппа серьезно усугубляет холодная погода, а в дома и учреждения тепло еще не дали.

Напомним, что по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, эпидемия гриппа 2014−2015 года была умеренной, но затронула все субъекты России. Сдержать интенсивность распространения гриппа удалось благодаря вакцинации населения. Было привито более 30% от всей численности населения страны.