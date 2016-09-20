Париж, 20 сентября, 2016, 16:36 — ИА Регнум. В следующем году действующее правительство Франции намерено придерживаться цели по снижению дефицита бюджета ниже 3 процентов от ВВП, передаёт Reuters. Это произойдёт впервые за десятилетие, несмотря на 5,7 млрд дополнительных государственных расходов.

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Представляя проект бюджета на 2017 год, французский министр финансов Мишель Сапен предупредил кандидатов в президенты страны о том, что их обещание смягчить налоги поставит под риск с трудом завоёванный уровень доверия к Франции.

«Я хотел бы напомнить тем, кто обещает немедленное снижение налогов …, что доверие к Франции находится под угрозой», — заявил Сапен на пресс-конференции.

Кандидаты в президенты от консервативных партий в своих предвыборных кампаниях выдвинули идею об отказе от 3-процентного лимита в 2017 году, который закреплён Пактом стабильности и роста (англ. Stability and Growth Pact, SGP). Подписанный странами ЕС договор вступил в силу в 1998 году, согласно Амстердамскому договору.

«Будет прискорбно, если все наши усилия будут безответственно растрачены в течение нескольких месяцев», — добавил министр.

Выборы нового главы государства во Франции намечены на 23 апреля 2017 года.