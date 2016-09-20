Ульяновск, 20 сентября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. На губернаторских выборах было выдано избирателям 527 тыс. 978 бюллетеней, из них 11 тыс. 698 недействительны, на выборах депутатов в Госдуму — 1 млн 55 тыс. 450, из них недействительны — 25 тыс. 304, сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Как сообщало ИА REGNUM, непарламентские партии на выборах депутатов Государственной думы по партийным спискам показали следующий результат: «Коммунисты России» — 3,24%, «Российская партия пенсионеров за справедливость» — 1,89%, «Партия Роста» — 1,8%, «Яблоко» — 1,23% и «Родина» — 1,12. «Парнас», «Зелёные», «Патриоты России», «Гражданская платформа» и «Гражданская сила» набрали менее 1%.

По одномандатному округу №187 Олег Горячев («Яблоко») набрал 6,92%, Алексей, Сергей Пронин («Патриоты Росси») — 2,35%, Николай Клюшенков («Партия Роста») — 1,77%, Владимир Басенков («Родина») — 1,15%, Эдуард Гебель (Парнас) — 0,99%.

В округе №188 Руслан Ильясов («Партия Роста») получил 2,36% голосов избирателей, Александр Брагин (Парнас) — 1,43%, Николай Кислица («Яблоко») — 1,6%.

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