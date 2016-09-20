Минск, 20 сентября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. «Или мы идём на углубленную интеграцию, или нет», — поставил вопрос ребром Александр Лукашенко в ходе состоявшихся 20 сентября в Минске переговоров с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мыслитель

«Главные вопросы — наши интеграционные проекты и проблемы в союзном строительстве», — обозначил Лукашенко тему встречи.

«Слишком много проблем у нас накопилось», — констатировал он. Лукашенко также отметил, что слишком много критики поступает в адрес не только белорусско-российского сотрудничества на двустороннем уровне, но также Союзного государства и СНГ.

Есть проблемы и в Евразийском союзе, сообщил Лукашенко. Он проинформировал, что в Москве — «самом дорогом городе мира», в структурах ЕАЭС работает «более тысячи» высокооплачиваемых чиновников и для Белоруссии не только накладно содержать их, но также не видно должной отдачи от их деятельности.

«Своё участие в этих проектах мы будем оптимизировать», — сообщил Лукашенко. Отметим, что под «оптимизацией» в Белоруссии, как правило, понимается сокращение.

Говоря о состоянии белорусско-российских отношений, Лукашенко констатировал: за 2015 год во взаимной торговле «обвалились там процентов на 40», а в 2016 году «товарооборот с Россией сократился ещё на 10%». При этом он отметил, что имеет ввиду денежное выражение взаимной торговли, признав, что в физическом выражении отмечен рост поставок. Определив приоритет валютной выручки, Лукашенко констатировал: такие отношения ему не выгодны.

«Мы телепаемся, — сообщил Лукашенко. — В течение нескольких месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти».

«Мы это воспринимаем как давление на Белоруссию, — заявил Лукашенко. — Но давления я не потерплю!».

Среди прочих обид Лукашенко рассказал о проблемах поставок из Белоруссии в Россию. Судя по контексту потока жалоб, речь шла не только о невнимании российских госструктур к интересам выгодоприобретателей «белорусского продовольственного оффшора», но также оспаривалась правомерность действий Россельхознадзора, который постоянно блокирует поставки на российский рынок некачественной белорусской продукции, поставляемой в ненадлежащих условиях и по выданным наперёд документам.

«Наши продукты блокируются!», — пожаловался Лукашенко. Он уверен, что качественные белорусские продукты «бьют по карманам олигархов» в России. По его мнению, Россельхознадзор и другие российские госструктуры втянуты в коррупционные схемы.

Правительство РФ «даёт команду «фас» разного рода чиновникам», которые подвергают белорусские госпредприятия пищевой промышленности якобы безосновательным проверкам и столь же безосновательно запрещают допуск их продукции на российский рынок.

«Идёт неприкрытое давление!, — возмутился Лукашенко. — Это уже через край, дальше так продолжаться не может».

Лукашенко пожаловался на невыполнение интеграционных договорённостей. «Мы нарушаем всё, о чем договорились», — сказал он. По его словам, Москва должна определиться с будущим интеграционных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко отрицал «разворот на Запад» официального Минска, утверждая, что Россия для Белоруссии остаётся союзником и стратегическим партнёром. Однако особенности внешней и внутренней политики официального Минска позволяют сомневаться в таких утверждениях.