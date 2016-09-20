Москва, 20 сентября, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Голливудский актер Николас Кейдж впервые приехал в Москву, где представил новый фильм со своим участием. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает телеканал «360».

Цитата из к/ф «Крейсер». Реж. Марио Ван Пиблз. 2016. США Николас Кейдж

Кейдж прилетел в Москву, где принял участие в продвижении кинофильма «Крейсер», где он играет главную роль. Картина повествует о гибели американского тяжелого крейсера «Индианаполис» в 1945 году, незадолго до окончания Второй мировой войны. Катастрофа крейсера вошла в историю ВМС США, как наиболее массовая гибель личного состава (883 человека) в результате одного затопления.

«Индианаполис» доставил из США на остров Тиниан критически важные компоненты первой американской ядерной бомбы — «Малыш», которая 6 августа была сброшена на японский город Хиросиму. На обратном пути в США крейсер был торпедирован подводной лодкой Императорского флота Японии и затонул через 12 минут.

Примерно 880 человек осталось на поверхности океана с несколькими спасательными шлюпками и практически без еды и воды. За 4 дня, проведённых в воде, выжившие столкнулись с обезвоживанием, гипотермией, нападениями акул и сильными галлюцинациями. Помощь пришла только 2 августа, когда плавающих заметил патрульный самолёт PV-1 Ventura. Прибывшим спасателям удалось поднять только 321 моряка, из которых 4 вскоре скончались.

Кейдж в этом фильме играет роль капитана «Индианаполиса» и мужественно борется за спасение своего экипажа. Премьера фильма в России должна состоятся 22 сентября.

На пресс-конференции в Москве Кейдж представил фильм, а также признался, что очарован русским балетом и очень любит русскую литературу. Актер подчеркнул, что читал «Братьев Карамазовых» Федора Достоевского в переводе на английский язык.

При этом Кейдж уточнил, что хотел бы лучше понять, что именно имел в виду Достоевский в своем произведении и проникнуться поэзией его слов. Актер отметил, что в будущем хотел бы ещё раз приехать в Россию. После пресс-конференции Кейдж отправился на Красную площадь осматривать Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву (Собор Василия Блаженного).