Орел, 20 сентября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. В Орле начинается отопительный сезон: с 20 сентября тепло начнут получать образовательные и социальные учреждения, с 23 сентября — жилые дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

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Впрочем, отметили в горадминистрации, на вхождение города в отопительный сезон понадобится несколько дней.

В числе основных проблем при подготовке к зиме в этом году в мэрии называют ход капремонта многоквартирных домов: не все подрядные организации соблюдают сроки выполнения работ. Ответственным исполнителем программы является региональный фонд капитального ремонта. На данный момент в стадии выполнения работ находится 21 дом, в нескольких из них работы по замене систем отопления еще не завершены.

В этом году на проведение отопительного сезона в Орле по всем источникам финансирования на подготовку предусмотрено 698,748 млн рублей.

В 2015 году отопительный сезон в Орле начался с 5 октября.