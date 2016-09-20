Санкт-Петербург, 20 сентября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. На головной атомный ледокол «Арктика» проекта 22 220 установлен второй из двух парогенерирующих блоков (ПГБ). Тем самым специалисты Балтийского завода завершили монтаж реакторной установки РИТМ-200. Об этом сегодя, 20 сентября, ИА REGNUM сообщила пресс-служба предприятия, которое входит в состав Объединенной судостроительной корпорации.

bz.ru Атомный реактор ледокола «Арктика»

Вес одного парогенерирующего блока реакторной установки РИТМ-200 составляет около 180 тонн, погрузку первого и второго ПГБ на «Арктику» проводили при помощи плавучего крана. Монтаж первого ПГБ состоялся 2 сентября. Изготовитель реакторной установки — АО «Атомэнергомаш».

Монтаж реакторной установки — важнейшая производственная операция при строительстве атомных ледоколов. По словам и.о. генерального директора Балтийского завода-Судостроение Владимира Баженова, ключевой этап строительства атомного ледокола успешно завершен. «Впереди окончательный монтаж реакторной установки, ее вспомогательного оборудования и арматуры», — добавил руководитель предприятия.

РИТМ-200 — новейшая реакторная установка для ледокольного флота, разработанная ОКБМ Африкантов. Она входит в состав главной энергетической установки ледокола и включает в себя два парогенерирующих блока тепловой мощностью 175 МВт каждый.

Как сообщалось, 16 июня 2016 г. корпус головного атомного ледокола «Арктика» был торжественно спущен на воду. Достройка атомохода продолжается уже на воде.

Тем временем на стапеле Балтийского завода строятся еще два ледокола проекта 22 220 — «Сибирь» и «Урал».

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Для справки:

Головной атомный ледокол проекта 22 220 строится на Балтийском заводе-Судостроение по заказу «Госкорпорации «Росатом». Закладка судна состоялась 5 ноября 2013 г. «Арктика» станет самым большим и мощным атомным ледоколом в мире.

Ледокол будет оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения РИТМ-200 мощностью 175 МВт, специально разработанной для этого судна.

Проект атомохода был разработан ЦКБ «Айсберг» в 2009 году. Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.

Основные характеристики судна: мощность — 60 МВт (на валах); скорость хода — 22 узла (по чистой воде); длина — 173,3 м, ширина — 34 м, высота — 15,2 м, осадка — 10,5 м/8,65 м. Максимальная ледопроходимость — 2,8 м; полное водоизмещение — 33 540 т. Срок службы ледокола — 40 лет.