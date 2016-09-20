Пермь, 20 сентября, 2016, 16:20 — ИА Регнум. Избирательную комиссию Пермского края обеспокоило большое количество испорченных бюллетеней для голосования. Председатель краевого избиркома Игорь Вагин заявил на заключительной пресс-конференции: «Порядка 6−7% бюллетеней были сознательно испорчены избирателями. Это несколько больше, чем на предыдущих выборах. На наш взгляд, это показывает протестную активность избирателей, связанную с особенностями предвыборной кампании этого года. Это предмет дальнейшего анализа», передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Отметим, что эти данные разнятся в зависимости уровня и персоналий тех или иных выборов. Наименьший процент испорченных бюллетеней — 4,6% (32 тыс. 80 избирателей) зафиксирован на выборах из списка партий в Законодательное собрание Пермского края. При выборах партии из списка в Государственную думу, принявшие участие в выборах пермяки испортили 5,21% бюллетеней (38 тыс. 521 избиратель). Отметим, что в 58 Пермском избирательном округе этот показатель составил 7,5%.

Наибольшее отторжение вызвали кандидаты в депутаты-одномандатники Госдумы в 61-м Кудымкарском избирательном округе. Здесь испорченными оказались 9,7% бюллетеней (16 тыс. 11 избирателей). В Пермском избирательном округе № 58 этот показатель ровнялся 8,1%. В Чусовском округе № 59 испортили бюллетени 8,6% избирателей, а в 60-м Кунгурском избирательном округе 8,36% бюллетеней оказались испеченными.

Напомним, что 18 сентября жители Пермского края выбрали депутатов Госдумы РФ, Законодательного собрания, 13 Земских собраний и Пермской городской Думы.

По результатам выборов в Госдуму по спискам пятипроцентный барьер преодолели только четыре партии: «Единая Россия» (42,7%), КПРФ (14,3%), ЛДПР (15,8%) и «Справедливая Россия» (9%).

На кресла одномандатников в Госдуме претендовали 34 человека в четырех округах. Победителями стали только представители «Единой России»: округ №58 — Игорь Шубин (40,87%); округ №59 — Алексей Бурнашов (45,2%), округ №60 — Дмитрий Скриванов (43,6%), округ №61 — Дмитрий Сазонов (38,22%).

На выборах в Законодательное собрание Прикамья пятипроцентный барьер преодолели те же четыре парламентские партии. Одномандатники в Заксобрание от партии «Единая Россия» победили в 24 округах, самовыдвиженцы — в четырех, от «Справедливой России» — в одном округе.

Во втором округе голосование отложено до 4 декабря 2016 года, из-за снятия кандидатур.