Москва, 20 сентября, 2016, 16:17 — ИА Регнум. В случае роста дефицита российского бюджета до уровня 3,9% ВВП возможен как секвестр бюджета, так и другие непопулярные меры экономической политики. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов, комментируя прогноз агентства Fitch о том, что дефицит российского бюджета составит в 2016 году 3,9% ВВП.

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«Дефицит бюджета будет между 3 и 4% ВВП, оптимистичный прогноз — 3%, пессимистичный — в районе около 4%. Все будет зависеть от ситуации с нефтяными ценами: пока текущая цена на нефть превышает цену, которая заложена в бюджете (40 долларов за баррель), есть вероятность, что мы выйдем на 3%-й дефицит ВВП. Достижение дефицитом бюджета уровня в 4% ВВП является пессимистическими сценарием» — отметил он.

Если произойдет ухудшение на нефтяном рынке, чему тоже есть определенные предпосылки, тогда дефицит может увеличиться, соответственно, и ускорятся расходы резервных фондов, прогнозирует эксперт. «Есть прогнозы, что Резервный фонд может окончиться уже в 2016 году, и финансирование дефицита бюджета будет производиться из ФНБ. В этом случае придется сокращать расходы достаточно радикально, проводить секвестр бюджета или как-то запускать более серьезную программу заимствований, в том числе и на внутреннем рынке», — предположил он.

«Ситуация дефицита бюджета угрожает, в том числе, и стабильности валютного курса», — сказал он.

При этом внешние заимствования — наименее благоприятный сценарий развития событий для властей, подчеркивает Суверов. «Внешние заимствования — вопрос политический, правительство не готово идти на внешние заимствования, об этом говорил президент, они хотят увеличить внутренние заимствования, но это после того, как будут израсходованы резервные фонды или придется идти на замораживание или секвестр расходов бюджета», — пояснил аналитик. Среди других мер, которые с определенной вероятностью будут применены для борьбы с бюджетным дефицитом, возможно повышение налогов, а также ограниченная эмиссия денежных средств.

Величина дефицита федерального бюджета России в 2016 году составит 3,9% ВВП, прогнозирует рейтинговое агентство Fitch Ratings. По его оценке, в 2017 году дефицит сократится до 2,8% ВВП. В правительстве России ранее прогнозировали недопущение роста дефицита бюджета на величину более 3% ВВП.