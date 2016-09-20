Волгоград, 20 сентября, 2016, 16:16 — ИА Регнум. В Волгоградской области не все избиратели, пришедшие на выборы депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва, исполнили свой гражданский долг и отдали свои голоса за понравившихся кандидатов и партии. Так, например, в Волгоградском одномандатном округе избирательные участки посетили 201 336 человек (43,2% избирателей), а проголосовали 201 145 избирателей, то есть на 0,04% меньше, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные на сайте областного избиркома 20 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Кроме того, после обработки и подсчета бюллетеней оказалось, что недействительными были признаны 44 050 бланков для волеизъявления граждан из 1 537 445. Таким образом, процент так называемого «протестного» голосования составил 2,88%.

Самым «отличившимся» по количеству испорченных бюллетеней оказался Волжский округ. Здесь на выборах в Госдуму РФ в мажоритарных округах недействительными оказались 7994 бланка из 189 809 или 4,2%. Число недействительных бюллетеней при голосовании за одномандатников и на остальных участках превысило соответствующие показатели на выборах по единому округу, когда избиратели голосовали за политические партии.

Также по теме: 45% протоколов обработано в Волгограде: лидируют «ЕР», ЛДПР и КПРФ

Единолично: Шесть мандатов в Госдуме от Волгоградской области получит «ЕР»

Так, в Волгоградском округе в процент испорченных бюллетеней составил 3,5% (6816 из 194 329 бланков), в Красноармейском — 3,94%, в Михайловском — 3,42%.

Более радужная картина вырисовывается с недействительными бюллетенями при голосовании за партии. Таковыми в Волгоградском округе были признаны 1,98% (3980 из 200 187 бланков), в Красноармейском 2%, в Михайловском — 1,48% и в Волжском — почти 2,1%.

Напомним, всего в выборах в единый день голосования в Волгоградской области участие приняли 811 515 избирателей (42,04%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Государственной думе Волгоградский регион будут представлять пять депутатов, выдвинутых партией «Единая Россия». Так, в мажоритарных округах победили Анна Кувычко, Татьяна Цибизова, Владимир Плотников и Ирина Гусева. По федеральному округу партия власти набрала 50,63%, это позволит получить депутатский мандат и Нине Черняевой. За ЛДПР проголосовали 16,16%, КПРФ — 14,97% избирателей. Пятипроцентный барьер преодолела и «Справедливая Россия», ее поддержали 5,62%. Остальные партии даже не поднялись выше 3%.