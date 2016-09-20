Ханты-Мансийск, 20 сентября, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Югорский Роспотребнадзор оштрафовал местную газету за мелкий шрифт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном надзорном ведомстве.

pixabay.com Мелкий шрифт

Так, было проведено административное расследование в отношении МУП «Югорский информационный издательский центр» на основании доводов потребителя о том, что выпускаемая им газета напечатана шрифтом, размер которого приводит к значительным зрительным нагрузкам, быстрому утомлению и способствует развитию заболеваний органов зрения.

Сотрудники Роспотребнадзора провели санитарно-эпидемиологическую экспертизу нескольких номеров газеты от разных тиражей. Факты, указанные в обращении, подтвердились. Экспертиза показала, что газета, еа которую пожаловался потребитель, не соответствует п.3.1. п.3.2 «Гигиеническим требованиям к газете для взрослых. СанПиН 1.2.976−00» по размеру шрифта.

По данному правонарушению территориальный отдел привлек юридическое лицо МУП «Югорский информационно-издательский центр» к административной ответственности по ст.6.3 КоАП РФ и назначил штраф на сумму 10 тыс. рублей.

Отметим, данный случай для газет не распространенный. Обычно за нарушение СанПиН 1.2.976−00 наказывают за изложение договора неудобочитаемым мелким шрифтом между потребителями и банками, а также страховыми и прочими компаниями.