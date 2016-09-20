Тамбов, 20 сентября, 2016, 16:13 — ИА Регнум. В Тамбовской области на выборах в Госдуму РФ избиратели, дошедшие до участков для голосования, испортили больше 18 тысяч бюллетеней, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт областного избиркома. Это составляет примерно 2,2% от всех выданных документов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Самое большое количество испорченных бюллетеней — в Рассказовском одномандатном округе. Здесь недействительными оказались почти 6 тысяч бюллетеней для голосования за кандидатов-одномандатников. Это составляет примерно 3% от общего количества проголосовавших. В Тамбовском одномандатном округе таковых оказалось 5,6 тысячи, или 2,6%.

При голосовании по федеральному округу испорчено 6,8 тысячи бюллетеней, что составляет примерно 1,6%.

Причем, больше всего недействительных документов — в городах. К примеру, в Уварово, где явка и так оказалась самой низкой в регионе, испорчено 4,2% бюллетеней, а в одной из избирательных комиссий Тамбова — 3,8%.

К слову, на выборах в Тамбовскую областную думу по областному округу испорчено 7,3 тысячи бюллетеней (примерно 1,8%).

ИА REGNUM напоминает, что 18 сентября в Тамбовской области состоялись выборы депутатов Госдумы РФ и депутатов Тамбовской областной думы. В них приняли участие примерно 51% избирателей. Причем, «Единая Россия» побелила на обоих выборах. Также кандидаты от «ЕР» Александр Жупиков и Александр Поляков победили в одномандатных округах и стали депутатами Госдумы РФ.