Цхинвал, 20 сентября, 2016, 16:13 — ИА Регнум. События последующих лет доказали безальтернативность сделанного Южной Осетией выбора о провозглашении Республики, заявил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Justass Герб РЮО

Битаров приехал в Цхинвал для участия в праздничных мероприятиях. Вместе с руководством республики он наблюдал за военным парадом.

«Принятие парламентом Южной Осетии этого важного документа стало событием огромной исторической значимости, определившим волю югоосетинского народа на самоопределение, свободу и самостоятельный путь развития. Это был первый из множества политических шагов наших братьев на пути к созданию независимого, суверенного государства», — отметил Битаров, выступая на параде.

Он подчеркнул, что в условиях сложного времени, когда рушился Советский Союз и полным ходом шел «парад суверенитетов», политическое решение о провозглашении Республики Южная Осетия было единственно верным.

Он считает, что события последующих лет доказали безальтернативность сделанного выбора.

«Народ Южной Осетии познал вооруженную агрессию, геноцид, потоки беженцев, экономическую и информационную блокаду. В этих тяжелейших испытаниях народ Южной Осетии проявил беспримерное мужество, стойкость, терпение, героизм и беззаветную преданность Родине», — отметил глава Северной Осетии.

Он выразил уверенность, что будущие поколения всегда будут помнить и ценить достижения своих предшественников, всех, кто отстаивал интересы родного народа, независимо от того, происходило это в кабинетах или в бою, словом или с оружием в руках.

«Нужно помнить конечно же тех, кто отдал за свободу и независимость свою жизнь. Мы никогда не забудем их подвиг и их имена. И лучшей данью памяти этим людям будут служить успехи и процветание Южной Осетии», — добавил Битаров.

Южная Осетия сегодня в 26-й раз отмечает один из главных государственных праздников — день провозглашения Республики.