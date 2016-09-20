Орел, 20 сентября, 2016, 16:08 — ИА Регнум. 2,48% избирательных бюллетеней испорчено на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва в Орловской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Всего в регионе на выборах по партийным спискам было выдано 344 223 бюллетеня, из них недействительными признаны были 8536.

На выборах одномандатников по тому же округу было выдано немногим меньше бюллетеней — 343 тыс. 547. А вот недействительными признано гораздо больше, 14 тыс. 127, или уже 4,11%.

Сколько признано недействительными бюллетеней в целом по области, сейчас считают.

Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя избирательной комиссии Орловской области Лариса Будовская, к недействительным бюллетеням относятся бюллетени, в которых поставлено более одной отметки или вовсе не поставлено, взятые, но чистые бюллетени, а также бюллетени отмеченные, но не отправленные в ящики для голосования. По мнению собеседницы агентства, в некоторых случаях это можно объяснить забывчивостью или невнимательностью, но наибольший процент таких бюллетеней испорчены именно умышленно.

По словам Ларисы Будовской, на всех избирательных участках была размещена информация о правилах голосования. Более того, добавила она, в случае порчи бюллетеня избиратель мог попросить чистый, чтобы проголосовать.

Всего, отметим, явка на выборы в Госдуму в Орловской области составила 53% — это ниже, чем на выборах в Госдуму в 2011 году, когда проголосовали 64,7% избирателей. Изменились и предпочтения: за «Единую Россию» проголосовали 48,05% (38,9% в 2011), за КПРФ — 17,64% (32%), ЛДПР — 15,13 (12,2%), «Справедливую Россию» — 5,87% (11,2%).