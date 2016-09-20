Белгород, 20 сентября, 2016, 16:03 — ИА Регнум. В Белгородской области при подсчете голосов за депутатов Госдумы седьмого созыва более 29 тысяч бюллетеней оказались недействительными, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального избиркома.

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Явка по региону в день выборов составила 62%, то есть, проголосовали более 740 тысяч человек.

При голосовании по единому федеральному округу, где нужно было поставить галочку напротив эмблемы одной из участвовавших в выборах партии, в округе №75 было испорчено 5 тысяч 768 бюллетеней, в округе №76 — 5 тысяч 856.

Как и во многих регионах, испорченных бюллетеней с кандидатами-одномандатниками оказалось еще больше: более 10 тысяч в округе №75, 7 тысяч 616 — в округе №76.

Таким образом, недействительных бюллетеней было более 3,5% от общего числа выданных документов. Эти бюллетени были заполнены неправильно, содержали надписи или были намеренно испорчены избирателями, истосковавшимися по графе «против всех».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на прошедших выборах в Белгородской области было зафиксировано несколько нарушений, по факту одного даже возбуждено уголовное дело. На одном из избирательных участков в Яковлевском районе председатель комиссии подозревается в организации вброса бюллетеней в урну для голосования. Это произошло, пока на участке не было наблюдателей, но один из вышедших из помещения наблюдателей оставил включенной камеру на мобильном телефоне. Результаты выборов на участке №1198 аннулированы региональным избиркомом. Также следователи проводят проверки по двум участкам, где были зафиксированы нарушения при голосовании на дому.