Москва, 20 сентября, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Япония намерена развивать экономическое сотрудничество с Россией, в частности, в энергетическом направлении. Как сегодня, 20 сентября, сообщили в Минэнерго РФ, Япония предлагает России создать совместный энергетический совет в сфере углеводородов, атомной энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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Как отмечается в сообщении российского энергетического ведомства, для того, чтобы развить уже достигнутые договоренности, японские партнеры предложили РФ рассмотреть вопрос о создании российско-японского консультационного энергетического совета и формирования в его рамках профильных рабочих групп.

Мощный толчок для расширения японско-российского сотрудничества дали переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во время Восточного экономического форума. Переговоры прошли 2 сентября во Владивостоке, отметили в Минэнерго РФ

Японские партнеры предложили российской стороне создать совместный энергетический совет во время встречи директора департамента международного сотрудничества Минэнерго России Романа Маршавина с генеральным директором по вопросам международного сотрудничества в области энергетики и технологий Агентства природных ресурсов и энергетики Министерства экономики, торговли и промышленности Хирохидэ Хираи.

Переговоры Путину и Абэ во Владивостоке можно уверенно назвать историческими для российско-японских отношений. Как ранее передавало ИА REGNUM, 3 сентября, японский премьер-министр призвал российского лидера начать новую эпоху в отношениях между странами. Абэ подчеркнул, что он уверен в правильности своей позиции насчет взаимоотношений с РФ, но и Россия уверена в правильности своей позиции насчет взаимоотношений с Японией, однако оставить дискуссия, значит, что переговоры о подписании мирного договора могут продолжаться ни одно десятилетие. Японский лидер предложил преодолеть все трудности и оставить будущим поколениям такой мир, в котором Россия и Япония раскроют свои мощнейшие потенциалы.

В свою очередь, Путин заявил, что России и Японии необходимо найти компромисс в вопросе решения проблемы мирного договора между странами. Президент РФ подчеркнул, что государства могут всему миру дать пример компромиссного решения. В то же время по территориальному спору компромисс невозможен, но нужно найти такое решение, которое бы удовлетворило обе стороны, заявил Владимир Путин.

На Восточном энергетическом форуме Россия и Япония также договорились о продолжении пилотного проекта по возможности стопроцентного кредитования российских крупных проектов, таких как «Арктик СПГ» и третья очередь «Сахалин 2». Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил, что благодаря этим договоренностям стороны получили исторический шанс восполнить мертвую зону застоя в отношениях. Позже японская сторона подтвердила свое решение наращивать экономические связи с Россией. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, занимающий также пост министра по экономическому сотрудничеству с Россией, заявил о планах Токио ускорить и конкретизировать сотрудничество с Москвой.

Экономическое сотрудничество крайне важно не только для России, но и, конечно, для самой Японии. Ранее постоянный автор ИА REGNUM, историк и эксперт по проблемам российско-японских отношений Анатолий Кошкин обозначил ряд причин интереса японских партнеров. В частности речь идет об экономической стагнации в стране, продолжающейся уже около четверти века. Япония не хочет уступать неосвоенный Дальний Восток России и Сибирь Китаю, Южной Корее и другим странам Юго-Восточной Азии. Еще один фактор — углубление отношений между Россией и Китаем.

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