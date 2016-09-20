Симферополь, 20 сентября, 2016, 15:58 — ИА Регнум. В Крыму во время голосования по федеральному списку партий 18 сентября жители полуострова испортили 13 тыс. 221 бюллетень (1,8%), а при голосовании за кандидатов по одномандатным округам — 22 тыс. 603 бюллетеня (3,14%), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Наиболее частые причины порчи бюллетеней мы ещё не анализировали, но займёмся этим на днях», — пообещал корреспонденту ИА REGNUM глава крымского ЦИКа Михаил Малышев.

Всего в Крыму в голосовании по федеральному списку партий приняло участие 734 тыс. 230 человек, из более чем 1,4 млн избирателей. Явка составила 49,15%.

На ОИК №19 (Симферопольский) проголосовали 225 тыс. 56 человек. Испорчено 4299 бюллетеней — 1,91%, это самый высокий процент порчи бюллетеней по крымским округам. На ОИК №20 (Керченский) проголосовали 240 тыс. 880 человек. Испорчено 4003 бюллетеня — 1,66%. На ОИК №21 (Евпаторийский) проголосовали 268 тыс. 294 человека. Испорчено 4919 бюллетеней — 1,83%.

Процент порчи бюллетеней оказался выше при голосовании за кандидатов по одномандатным округам: 3,46% по ОИК №19, 2,72% по ОИК №20, 3,25% по ОИК №21. Всего при голосовании за кандидатов по одномандатным округам крымчане испортили 22 тыс. 603 бюллетеня — 3,14%.

Суммарно (по федеральному списку партий и кандидатам по одномандатным округам) избирателям в Крыму было выдано 1млн 453 тыс. 945 бюллетеней, а испорчено избирателями 35 тыс. 824 бюллетеня, что составляет 2,46%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму на выборах и по партийным спискам и по трём одномандатным округам победила «Единая Россия».