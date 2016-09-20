Санкт-Петербург, 20 сентября, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Областная избирательная комиссия Ленинградской области сегодня, 20 сентября, обнародовала окончательные данные о результатах выборов 18 сентября по итогам обработки 100% бюллетеней, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, в Единый день голосования в регионе вместе со всей страной выбирали депутатов Госдумы (по партийным спискам и одномандатным округам), а также депутатов Законодательного собрания Ленобласти, которое формируется из 25 депутатов от территорий и такого же количества парламентариев, избранных по партспискам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По итогам подсчета голосов, первое место на выборах в Государственную Думу на территории Ленинградской области занимает «Единая Россия» — партию поддержали 50,04% избирателей (пятью годами ранее — лишь 33%). Еще больше голосов — 51,24% — партия власти заработала на выборах в Законодательное собрание региона.

Второе место на выборах в Госдуму в Ленобласти заняла ЛДПР — 13,30% голосов, третьей стала КПРФ (10,37%), четвертой — «Справедливая Россия» (9,61%).

Партии, не прошедшие 5%-ный барьер в 47-м регионе на думских выборах: «Яблоко» — 2,57%, «Партия роста» — 2,46%, «Коммунисты России» — 2,22%, «Партия пенсионеров за справедливость» — 2,13%, «Родина» — 1,81%, «Зеленые» — 0,90%, «Гражданская платформа» — 0,24%, ПАРНАС — 0,95%, «Гражданская сила» — 0,23%, «Патриоты России» — 0,14%.

По трем одномандатным думским округам, образованным в Ленобласти, в 18 сентября победу одержали только единороссы: в Кингисеппском округе №112 спикер Госдумы России Сергей Нарышкин набрал 52,49% голосов, в Волховском округе №113 депутат Госдумы Сергей Петров победил с 46,82% голосов, а во Всеволожском округе №111 одержал победу глава Всеволожского района Владимир Драчев с результатом в 47,64%.

В выборах депутатов Госдумы приняли участие 588 тыс. 139 избирателей Ленобласти, что составляет 44,14% от числа электората. Наиболее активно голосовали избиратели Сосновоборского городского округа (50,39%) и Бокситогорского района (50,24%). Меньшую активность показали избиратели Всеволожского (37,43%) и Тосненского (36,89%) районов.

На выборах в Законодательное собрание Ленобласти «Единая Россия», как уже говорилось, набрала 51,25%. Второе место в парламенте региона, с 14,65% голосов, досталось ЛДПР, третье — «Справедливой России» с 12,79%, на последнем месте с 12,49% оказалась КПРФ.

Партии «Яблоко» и «Родина» не смогли преодолеть 5%-ный барьер, набрав 3,71% и 2,26% соответственно. Таким образом, в парламенте Ленобласти, как и в предыдущем созыве, будет представлено только четыре партии.

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Напомним, что «Единая Россия» также выиграла во всех одномандатных округах на выборах в областной парламент, заполучив тем самым 25 депутатских мандатов.

В Выборгском округе №1 победу одержал директор Выборгского музея-заповедника Владимир Цой (30,51%), в Каменногорском № 2 — депутат с 20-летним стажем в ЗакСе Олег Петров (47,02%), в Рощинском № 3 — Ильдар Гилязов (66,13%), Приозерском № 4 — глава администрации Приозерского района Светлана Потапова (55,53%), Сертоловском № 5 — глава Сертолово Александр Верниковский (46,28%), Токсовском № 6 — Сергей Караваев (44,80%), Всеволожском № 7 — депутат муниципального совета Всеволожска Александр Матвеев (39,46%), Свердловском № 8 — глава областного «Водоканала» Саяд Алиев (49,34%), Кировском № 9 — глава Кировского района Дмитрий Василенко (60,05%), Волховском № 10 — Владимир Орлов (40,98%), Свирском № 11 — спикер ЗакСа Сергей Бебенин (61,66%), Бокситогорском №12 — глава фракции «Единая Россия» в парламенте Николай Пустотин (60,90%), Тихвинском № 13 — Александр Петров (60,43%).

В Киришском округе №14 победила главврач Областной клинической больницы Татьяна Тюрина (47,34%), в Тосненском №15 — экс-глава комздрава Ленобласти Арчил Лобжанидзе (43,79%), Никольском №16 — Иван Хабаров (55,61%), Коммунарском №17 — Лариса Пункина (42,11%), Сиверском №18 — Людмила Тептина (53,79%), Гатчинском №19 — Татьяна Бездетко (60,26%), Ломоносовском №20 — Павел Лабутин (55,27%), Сосновоборском №21 — глава Соснового Бора Дмитрий Пуляевский (47,50%), Волосовском №22 — Вадим Густо (68,39%), Лужском №23 — гендиректор ЗАО «Металлтехкомплект» Никита Коваль (50,72%), Кингисеппском №24 — Дмитрий Ворновских (53,20%), Сланцевском №25 — Владимир Петров (58,30%).

Напомним, что на выборах в Заксобрание региона в 2011 году, которые также проходили по смешанной системе, «Единая Россия» получила по партспискам 35,14% голосов (9 мандатов), «Справедливая Россия» — 27,93% (7 мандатов), КПРФ — 17,95% (5 мандатов), ЛДПР — 15,85% (4 мандата). По одномандатным избирательным округам партии власти пять лет назад досталось 22 мандата — три мандата тогда отошли оппозиции.