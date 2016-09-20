Ярославль, 20 сентября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. На местных выборах в Ярославской области в исполнительную и представительную власть прошли кандидаты от «Единой России» и ЛДПР (партии также показали наилучший результат на выборах в Госдуму). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома.

Главой Веретейского сельского поселения Некоузского муниципального района была избрана сотрудник администрации поселения Татьяна Гавриш, выдвинутая «Единой Россией». За нее проголосовало 57,90% избирателей. На втором месте — самовыдвиженец Евгений Мулюкин, возглавляющий Жилищно-коммунальное управление РАН «Борок», которого поддержало 35,27% избирателей, на последнем месте — выдвиженец ЛДПР Михаил Баранов, работающий помощником депутата в Ярославской областной думе. Ему отдали свои голоса только 4,78% избирателей.

Главой сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района с результатом в 56,66% избран директор «Транспортно-хозяйственной службы» городского поселения Ростов Михаил Суворов, выдвинутый в порядке самовыдвижения. Второе место занял самовыдвиженец, заместитель директора сельскохозяйственного предприятия «Киргизстан» Лев Ваганов, которому отдали свое предпочтение 28,75% избирателей, на третьем месте — финансовый директор ООО «Валентина», самовыдвиженец Владимир Коровкин, получивший в свою копилку 7,37% голосов избирателей. На последнем месте здесь представитель ЛДПР, начальник участка «Региональной Водоснабжающей компании» Денис Кукушкин, получивший поддержку 2,83% избирателей. То, что на первых местах расположились самовыдвиженцы, обусловлено тем, что кандидат «Единой России» был снят с выборов, в связи с обнаруженной у него судимостью за незаконное хранение оружия.

В Пригородном сельском поселении Пошехонского муниципального района главой был переизбран действующий глава Владимир Васильев, выдвинутый «Единой Россией», его поддержало 82,31% избирателей. На втором месте — представитель ЛДПР, депутат муниципального совета Инальцинского сельского поселения Александр Белов, которого поддержало 14,45% избирателей. На последнем месте расположился представитель партии «Интернациональная Россия» Шамиль Бадаев, которому отдали свои голоса 1,62% пришедших на выборы. К слову, это первый опыт участия партии «Интернациональная Россия» в выборах на территории Ярославской области.

В Ивняковском сельском поселении Ярославского муниципального района депутатами стали две представительницы прекрасного пола. Выдвинутая «Единой Россией» заведующая детским садом «Родничок» Наталья Ванюкова и представитель ЛДПР инженер ПТО «МРСК-Центра» Ирина Лобанова. В Ярославском районе ЛДПР последние годы стандартно показывает успешный результат.

В Мышкинском муниципальном районе депутатом был избран главный хранитель «Этнографического музея кацкарей» Сергей Темняткин, выдвинутый «Единой Россией», его поддержало 59,82% избирателей. Еще одним депутатом, избранным в воскресенье в Мышкинское собрание стала Татьяна Торопова — главный бухгалтер Пенсионного фонда России по Мышкинскому району, также выдвинутая ЕР.

В муниципальный совет Головинского сельского поселения Угличского муниципального района с результатом в 68,62% голосов избран глава района Сергей Маклаков, а с результатом в 26,25% — председатель районной Думы Михаил Воронов. Как уже сообщало ИА REGNUM Cергей Маклаков даже не скрывал, что идет в депутаты поселения, чтобы вернуться на пост главы района, который теперь избирается депутатами районной думы, а она в свою очередь формируется из депутатов поселенческих советов.