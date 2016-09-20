Москва, 20 сентября, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Количество угонов автомобилей из автосалонов во время тест-драйвов за восемь месяцев текущего года выросло на 21%. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «АльфаСтрахование».

Цитата из к/ф «Угнать за 60 секунд». Реж. Доминик Сена. 2000. США Угон

Уточняется, что за прошедшие восемь месяцев из автосалонов по всей России «потенциальные клиенты» угнали несколько десятков машин. Так, в Санкт-Петербурге в этом месяце мужчина угнал автомобиль Mercedes G-Klasse, стоивший несколько миллионов рублей, из автосалона «Ауди-центр Витебский».

Комментируя ситуацию, руководитель управления урегулирования розничных убытков СЗРЦ ОАО «АльфаСтрахование» Заур Карданов заявил, что популярностью угонщиков вновь стали пользоваться автомобили премиум-класса

«В последний раз пиковый рост угонов в таком формате мы наблюдали в кризисные 2008−2009 гг.», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самым популярным автомобилем, который угоняют в России, остаётся Lada. Наибольшее число угонов — в Санкт-Петербурге.