Москва, 20 сентября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Защита замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Дмитрия Захарченко, задержанного ранее по делу о коррупции, обжаловала его арест. Об этом, как передают «Известия», сообщил адвокат полковника Юрий Новиков.

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«Мы подали жалобы на возбуждение уголовного дела, — сказал Новиков. — Требуем признать его незаконным».

При этом адвокат добавил, что защита Захарченко подала жалобу в столичную прокуратуру на проведение обыска в 2-х квартирах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября по уголовному делу о получении взятки в размере 7 млн рублей. При задержании у мужчины было изъято 20 млн рублей.

Когда следователи проводили обыски на квартирах Захарченко, они обнаружили 8,5 млрд рублей в валюте (доллары США и евро). Полковник утверждает, что финансовые средства принадлежат не ему, и на квартире, где они были найдены, якобы проживает его сестра.

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