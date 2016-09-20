Москва, 20 сентября, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Сегодня, 20 сентября, на Северном флоте началось плановое учение разнородных сил. В учении задействованы боевые корабли, атомные и дизельные подводные лодки, береговые ракетно-артиллерийские подразделения, авиация армии ВВС и ПВО, а также силы материально-технического обеспечения, сообщили в Минобороны РФ.

Alexey Pavlov Парад кораблей Северного флота

Всего на различные этапы учения планируется привлечь 12 боевых кораблей, атомные и дизельные подводные лодки, около 10 судов обеспечения.

В рамках эпизодов учения морская авиация Северного флота планирует осуществить около 20 вылетов пятью различными типами летательных аппаратов.

Учение с отработкой практических задач в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море продлится до конца недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Вооруженных силах РФ начались сразу несколько учений. Так, в Восточном ВО приведена в боевую готовность военная полиция. На полигоне «Ейск» в Краснодарском крае стартовало тактические учения подразделений противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск (ВДВ), а на Балтийском флоте началось летно-тактическое учение с экипажами морской авиации, которые отработают перехваты и уничтожение реальных воздушных целей.

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