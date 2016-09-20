Москва, 20 сентября, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заинтересован в переговорах с российской стороной, касающихся транзита газа из России в Евросоюз через территорию Украины, об этом он заявил в ходе конференции Ambrosetti «Будущее энергетики: в направлении устойчивого развития».

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По словам Шефчовича, он надеется посетить Москву в ближайшие недели и обсудить, в том числе, возможности трехстороннего соглашения по поставкам газа после 2019 года. Представитель Еврокомиссии отметил, что наилучшим вариантом в период будущей зимы станет следование той же схеме, что и ранее. Речь идет о заключении временного трехстороннего соглашения между Россией, Украиной и Еврокомиссией о поставках российского газа на Украину.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о предварительном согласовании даты встречи с Шефчовичем. Переговоры могут состояться в Москве 14 октября. Дата пока не подтверждена европейской стороной.