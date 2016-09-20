Москва, 20 сентября, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Не было сомнения в том, что партия «Единая Россия» наберет конституционное большинство в Государственной думе. Подобное отсутствие интриги можно назвать общей характеристикой прошедшей избирательной кампании. Об этом заявил директор Института избирательных технологий Евгений Сучков в ходе круглого стола, который проходит сегодня, 20 сентября, в пресс-центре ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Он напомнил, что ранее именно такие результаты для правящей партии им прогнозировались в связи с ресурсным преобладанием: «Партия «Единая Россия» продемонстрировала тотальное преимущество перед игроками в плане финансовых средств, агитации. Тактически «Единая Россия» обыграла всех остальных конкурентов».

Политолог напомнил о четырёх колоннах «Единой России», которыми партия предполагала «захватить» электорат, однако вовремя поняла, что данные методы не принесут результата, и сделала ставку, по мнению эксперта, на абсолютно правильную стратегию. Она заключалась в том, что партия сделала ставку на массовое сознание, используя тезис: «Единая Россия» — партия Путина.

Кампания же КПРФ была провалена, по мнению директора Института избирательных технологий, как раз из-за неправильно выбранной стратегии. По словам эксперта, партия сделала расчет на базовый электорат, в этом и была ошибка.

Евгений Сучков отметил особую важность вопроса, связанного с будущим вектором развития политической системы в России. Он указал на высказывание президента Российской Федерации Владимира Путина, согласно которому необходимо заниматься развитием партийной системы и гражданского общества. «Готовы ли политические партии к этому? Нет, не готовы. Технологически оппоненты «Единой России» были крайне сырыми», — заявил эксперт.

Напомним, сегодня, 20 сентября, в пресс-центре ИА REGNUM прошло шестое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Итоги выборов 18 сентября: ожидаемые и неожиданные». Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». На заседаниях клуба ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики.