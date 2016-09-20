Брюссель, 20 сентября, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Каждый восьмой несовершеннолетний в ряде стран ЕС посещает сайты, предлагающие азартные игры, к такому выводу пришли авторы общеевропейского опроса школьников в возрасте 15 — 16 лет. Об этом сообщает The Guardian.

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Согласно результатам исследования, в котором приняли участие 96 тыс. учеников школ из 35 стран Европы, хотя количество тех, кто курит или употребляет алкоголь, сокращается, все больную обеспокоенность вызывают риски, связанные с излишним просмотром телевизора или сидением за компьютером, а также новыми психоактивными наркотиками.

Из данных опроса видно, что всемирная сеть стала не только более неотъемлемой, чем пять лет назад, частью повседневной жизни нынешнего поколения подростков, но и является причиной беспокойства из-за неумеренного пользования интернетом.

Могут показаться неудивительными данные о том, что подростки в Европе пользуются интернетом в среднем 5,8 дней в неделю, а также что девочки (83%) посещают социальные сети чаще — по меньшей мере четыре дня в неделю — чем мальчики. Также не станет открытием, что электронные азартные игры более распространены среди мальчиков, чем среди девочек (7%).

Как показали данные исследования организации Espad за 2016 год, 23% подростков-мальчиков из всех 35 стран Европы, где проводился опрос, отмечали, что за последний год хотя бы один раз играли в азартные игры он-лайн за деньги. Тогда как этот показатель для девочек составляет 5%.

До 12% респондентов — каждый восьмой — заявили, что они часто играли в азартные игры — от двух до четырех раз в месяц или чаще — за последние 12 месяцев, предшествующих опросу. Наибольшее число таких игроков-подростков — треть или более от числа опрошенных — зарегистрировано в Хорватии, Финляндии, Греции, Черногории, Словении и на Кипре.

«Высокоприоритетными должны стать меры, недопускающие возникновения у подростков проблем, связанных с азартными играми, таких как долги, психологические нарушения и социальные осложнения», — отметили авторы исследования Espad.

Также опрос установил, что каждый пятый подросток (23%) посещает сайты азартных игр регулярно — по меньшей мере четыре раза в неделю. Острее всего ситуация стоит в Дании (64%), Швеции (58%), Эстонии (55%), Норвегии (52%) и Финляндии (51%). Девочки оказались менее заинтересованными в такого рода развлечениях, только в Дании их число достигло 58%.

Помимо нового набора вопросов об использовании интернетом, исследование также показало, что употребление запрещенных препаратов остается на стабильном уровне. Так, в среднем 18% подростков заявили, что они хотя бы один раз принимали наркотики за своею жизни. Самым популярным и доступным наркотическим средством остается марихуана.

Новые психоактивные наркотики — часто называющимися «легальными» и имитирующие эффект традиционных наркотических средств — пробовали 4% европейских школьников. Опрос показал, что на сегодняшний день их стали принимать чаще, чем амфетамин, экстази, кокаин или ЛСД. Наивысший уровень употребления таких средств зарегистрирован в Польше, Эстонии, Болгарии, Хорватии и Ирландии.

Показало исследование и положительную динамику. Так, наблюдается сокращение употребления алкоголя и табака. Большинство — 54% — европейских подростков отметили, что никогда не курили. Менее четверти из них — 21% — заявили, что «курят в настоящее время».

Заметно падение и в употреблении алкоголя, число принимающих его подростков сократилось с 56%, зарегистрированных в 2005 году, до 46% в 2015 году. Тем не менее эксперты Espad подчеркнули, что уровень «эпизодического запойного употребления» спиртного среди 15 и 16-летних остается неизменным на протяжении 20 лет. Оно по-прежнему является причиной для беспокойства.

По словам экспертов, все больше свидетельств того, что излишнее пребывание в интернете, компьютерные развлекательные и азартные он-лайн игры могут вызывать так же зависимость, как и психоактивные вещества, поэтому для установления этой динамики в опрос и были включены новые вопросы.