Багдад, 20 сентября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Иракские вооруженные силы начали операцию по освобождению северного города Шергат от боевиков «Исламского Государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 20 сентября Reuters.

U.S. Navy Иракские солдаты

Город Шергат расположен на реке Тигр в 100 км к югу от города Мосул, опорного пункта «Исламского Государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Шергат был окружен иракскими войсками совместно с союзными шиитскими мусульманскими вооруженными формированиями, которые поддерживает Иран.

Иракские военные освободили пять деревень на пути к городу и в середине дня, 20 сентября, находились в 13 км от центра города. Иракские войска практически не столкнулись с сопротивлением, обезвредил несколько бомб, установленных на обочине дорог и в нескольких автомобилях, также уничтожив несколько снайперов.

Иракский премьер-министр Хайдер Аль-Абади неоднократно обещал, что город Мосул будет освобожден от боевиков «Исламского Государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к концу 2016 года. Иракские военные планируют начать операцию по взятию Мосула в конце октября.