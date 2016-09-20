Махачкала, 20 сентября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении министра строительства и ЖКХ Дагестана, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов.

severpost.ru Уголовное дело

В декабре 2012 года вступил в законную силу приговор Советского суда Махачкалы о предоставлении дагестанским Минстроем единовременной денежной выплаты местному жителю для покупки жилья. Решения суда ведомство не исполнило по сей день. Ранее глава Минстроя был оштрафован судебными приставами на 50 тысяч рублей и предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение требований. Из-за того, что меры так и не были приняты, на него завели уголовное дело по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Напомним, с июля 2015 года министерство строительства и ЖКХ возглавляет Ибрагим Казибеков.

Последний раз высокопоставленный чиновник дагестанского министерства становился фигурантом громкого уголовного дела в начале 2016 года. Тогда в Москве был задержан бывший заместитель министра спорта РД Абдула Махачев. Его подозревают в афере с газовыми сетями стоимостью 330 млн рублей в бытность им главой Казбековского района Дагестана.