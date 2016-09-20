Брянск, 20 сентября, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Почти 1,8% бюллетеней оказались недействительными в Брянской области на выборах в Госдуму РФ, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт избиркома. В абсолютных числах, испорчено 19,5% документов. Причем, больше всего — бюллетеней, предназначенных для голосования кандидатов-одномандатников.

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6,8 тысячи документов для голосования испорчено в Брянском одномандатном избирательном округе №77. Здесь самый высокий процент недействительных бюллетеней — 2,3% от общего количества. В Унечском одномандатном округе №78 испорчено 2,15% бюллетеней (5,7 тысячи штук).

При голосовании за партийные списки избиратели не так активно портили документы. Всего по двум округам недействительных бюллетеней всего 7 тысяч. Процент «испорченности» составляет 1,3%.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов Госдумы РФ прошли в России 18 сентября. В Брянской области явка составила 55,1%. «Единая Россия» победила здесь по всем фронтам. За партийный список «ЕР» проголосовали почти 64% избирателей. На втором месте оказалась КПРФ с результатом 13,3%, на третьем — ЛДПР (10,8%). Никто больше не перешагнул пятипроцентный барьер.

В одномандатных округах также победили единороссы. Владимир Жутенков стал депутатом от округа №77, набрав 57,2%, а Валентина Миронова с результатом 60% стала депутатом от округа №78.