Москва, 20 сентября, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Российская боевая авиация не наносила ударов по гуманитарному конвою ООН на территории Сирии. То же самое касается авиации Сирийской Арабской Республики. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сегодня, 20 сентября.

thedhakareport.com Гуманитарный конвой ООН

«Никаких авиаударов по гуманитарному конвою ООН на юго-западной окраине Алеппо российской или сирийской авиацией не наносилось», — заявил Конашенков.

Комментируя заявление американского Госдепартамента о том, что Вашингтон намерен пересмотреть дальнейшее сотрудничество с Москвой по урегулированию ситуации в Сирии в связи с обстрелом гуманитарной колонны ООН в провинции Алеппо, генерал-майор сообщил, что российские эксперты отсмотрели видеозаписи, сделанные «так называемыми «активистами» с места событий». Признаков падания боеприпасов по автоколонне нет никаких.

«Отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной волны авиабоеприпаса», — сказал он.

По словам Конашенкова, из видеозаписей следует, что груз, по-видимому, загорелся, причём, как ни странно, «одновременно с проведением масштабного наступления боевиков на Алеппо».

Напомним, 19 сентября в районе Урум аль-Кубра (Сирия) был обстрелян направлявшийся гуманитарный конвой ООН из десятков автомобилей. Начальник главного оперативного управления Генштаба России генерал-лейтенант Сергей Рудский считает, что ситуация выглядит как создание повода для обвинения Москвы и Дамаска в срыве гуманитарной операции.