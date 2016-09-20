Тбилиси, 20 сентября, 2016, 15:28 — ИА Регнум. По делу о разгоне митинга на проспекте Руставели в Тбилиси 26 мая 2011 года виновными признаны бывший директор департамента конституционной безопасности МВД Грузии Давид Ахалая, его заместитель Василий Лелуашвили, начальник Тбилисского главного управления этого департамента Реваз Шиукашвили и начальник второго главного управления Леван Кардава.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

По информации прокуратуры Грузии, для участия в процессуальных действиях по данному делу вызван также бывший заместитель министра внутренних дел Георгий Лордкипанидзе, которому дан разумный срок для явки в следственные органы.

В ходе расследования прокуратура обнаружила неизвестный доселе видеоматериал разгона митинга 26 мая, отснятый оператором департамента конституционной безопасности. В кадре видны основные действующие лица, руководившие этой операцией, в том числе Давид Ахалая, издающий приказ об аресте всех участников акции протеста.

По данным следствия, операция по разгону митинга была запланирована по поручению и под руководством тогдашнего министра внутренних дел Вано Мерабишвили, а на месте ею руководили те лица, которым прокуратура предъявила обвинения. Как заявил представитель прокуратуры, видеозапись прошла экспертизу, которая подтвердила ее действительность.

Согласно результатам проведенного расследования, операция по разгону митинга с самого начала была запланирована таким образом, чтобы перекрыть митингующим все пути к выполнению приказа полиции об освобождении проспекта Руставели. Подразделения МВД до начала разгона перекрыли сам проспект, прилегающие улицы и площадь Свободы.

«Следствие установило, что по поручению и под руководством тогдашнего министра внутренних дел Иванэ Мерабишвили было запланировано широкомасштабное и безразборное нападение на людей иных политических взглядов, целью которого было немедленное пресечение митинга», — заключает прокуратура.

В ночь на 26 мая Давид Ахалая издал приказ своим подчиненным «Больше задержанных, больше премий», который и был выполнен. За эту операцию ее руководители и исполнители в общей сложности получили премию в размере 900 000 лари, в том числе Леван Кардава получил 13 780 лари, Василий Лелуашвили — 9 000 лари, Давид Ахалая — 6 500 лари, Реваз Шиукашвили 4 135 лари.

В результате этой операции погибли 2 человека, увечья разной степени тяжести получили 250 человек, а 800 участников акции были незаконно задержаны.

Так как карательная операция властей вызвала международный резонанс, с целью введения мирового сообщества и населения Грузии в заблуждение были показательно наказаны 15 сотрудников МВД. Позднее выяснилось, что эти лица были уволены из структур министерства задолго до проведения операции и в самом разгоне митинга вообще не участвовали.

Как известно, Тбилисский городской суд ранее осудил Вано Мерабишвили за превышение служебных полномочий по делу о разгоне митинга 26 мая и присудил ему 4 года и 6 месяцев лишения свободы с лишением права на занятие должностей сроком на 1 год 1 месяц и 15 дней.

Следствие по делу продолжается с целью задержания Ахалая, Лелуашвили, Шиукашвили и Кардава, которым грозит от 5 до 8 лет лишения свободы за превышение служебных полномочий с применением насилия.