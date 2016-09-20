Томск, 20 сентября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Глава Томской области Сергей Жвачкин не станет слагать свои полномочия, чтобы уйти работать в Законодательную Думу Томской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента.

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«У губернатора большая ответственность, поэтому он остается на своем посту, — рассказал секретарь Томского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Куприянец. — Тем самым он связал себя обязательствами с кандидатами перед жителями Томской области».

Напомним, глава региона дал согласие возглавить общерегиональный список «Единой России» на выборах областную думу. При этом Сергей Жвачкин заявлял, что идет на выборы «не ради мандата». Вторым и третьим номерами в общерегиональной части списка «Единой России» были утверждены спикер региональной думы Оксана Козловская и ректор Томского политехнического университета Петр Чубик. По мнению Александра Куприянца, «они обязаны пойти» в парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Законодательную Думу Томской области «Единая Россия» набрала 43,01% голосов, а также провела 21 одномандатника, КПРФ — 16,49%, ЛДПР — 21,53%, «Справедливая Россия» — 7,86%. Явка на выборы составила 34,03%.