Ставрополь, 20 сентября, 2016, 15:23 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В Ставропольском крае на выборах в Госдуму РФ более 4% бюллетеней признаны недействительными. В общей сложности испорченными оказались свыше 66 тыс. бюллетеней, передает корреспондент ИА REGNUM, опираясь на данные крайизбиркома.

Известно, что порча бюллетеней является одним из способов протестного голосования населения после отмены графы «Против всех». Экспертами принято считать, что число недействительных бюллетеней — некоторый показатель такого протестного голосования.

Примечательно, что в Ставропольском крае процент недействительных бюллетеней в текущую избирательную кампанию вырос практически вдвое по сравнению с предыдущей федеральной кампанией — 4 декабря 2011 года. Тогда число недействительных бюллетеней в крае не достигло и 2% при более высокой явке избирателей.

На каждом из округов края насчитывается свыше 15 тыс. недействительных бюллетеней. Причем выше процент недействительных бюллетеней на Кавминводском одномандатном округе (более 18 тыс.) при более низкой там явке избирателей, чем на других округах.

Именно там предвыборная борьба была наиболее сложной, оттуда поступало множество жалоб на использование грязных технологий, а также на давление на кандидатов и их агитаторов.

Отметим также, что в разрезе всех четырех округов, на которых избирались федеральные депутаты от Ставрополья, практически вдвое больше порчи бюллетеней по голосованию за кандидатов-одномандатников, чем за партийные списки.

По уточненным данным крайизбиркома, по итогам голосования по выбору депутатов в Госдуму РФ по единому федеральному округу в Ставропольском крае партия «Единая Россия» лидировала, собрав 54,26% голосов избирателей. Ближайшие соперники ЛДПР набрали 15,52%. Чуть с отставанием в тройку вошли КПРФ — 13,19% голосов.

Четвертая парламентская партия «Справедливая Россия» в этот раз смогла по итогам голосования набрать только 4,34% (На прошлых выборах в крае она смогла взять 11,82%).

«Коммунисты России» финишировали с 2,67% голосов избирателей Ставрополья. Чуть более процента набрали «Российская партия пенсионеров за справедливость» и «Родина» (1,72% и 1,29%). «Партия Роста» взяла 1,02%, «Яблоко» 0,99%. Далее по убывающей расположились «Зеленые», ПАРНАС, «Патриоты России», «Гражданская платформа» и «Гражданская сила».

В единый день голосования 18 сентября пришло на участки 42,05% избирателей Ставропольского края (в прошлую кампанию явка составляла 50,85%) .

По одномандатным избирательным округам в федеральную думу от Ставрополья прошли единоросы — из краевой думу уходят в федеральную Михаил Кузьмин, Александр Ищенко и Елена Бондаренко. Победу одержала также действующий федеральный депутат Ольга Казакова.

Напомним, в единый день голосования 18 сентября в Ставропольском крае выбирали депутатов Госдумы РФ, краевых законодателей и местные представительные органы в 90 муниципалитетах.