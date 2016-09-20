Симферополь, 20 сентября, 2016, 15:20 — ИА Регнум. На строящемся мосту через Керченский пролив возвели первую опору на морском участке. Об этом, как передает ИА «Крыминформ», сообщил директор по строительству транспортного перехода через Керченский пролив компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

SerjeyS Строительство моста

«Мы уже практически закончили сооружение первой морской опоры, — сказал он. — Это 83-я опора автодороги на так называемом участке «протока».

При этом Рыженькин добавил, что специалисты уже забетонировали данную опору, сейчас происходит уход за бетоном.

По его словам, до конца текущего года строители моста планируют возвести 6 таких опор, на возведение которых в среднем необходимо около 1,5 месяцев.

Отметим, что всего будет сооружено 173 морских опоры: 86 для автомобильной части Крымского моста и 87 — для железнодорожной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протяжённость Крымского моста составит 19 км. Мост будет состоять из 2-х частей: автомобильной на 4 полосы с расчётной скоростью движения на дороге до 120 км в час и пропускной способностью в 40 тыс. автомобилей в сутки; железнодорожной на 2 пути с пропускной способностью не менее 50 пар поездов в сутки и расчётной скоростью движения для пассажирских поездов в 120 км в час, для грузовых — 80 км в час.