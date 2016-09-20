Вашингтон, 20 сентября, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Известный американский актер Джим Керри сделал официальное заявление в связи с обвинением в причастности к смерти своей бывшей возлюбленной Катрионы Уайт, сообщает People.

Jean-François Gornet Джим Керри

54-летний актер подчеркнул, что не намерен терпеть ситуацию, когда люди эксплуатируют в своих целях его имя и имя женщины, которая была ему дорога. Также Керри отметил, что Катриона Уайт имела проблемы еще до того, как познакомилась с ним. Актер выразил надежду, что люди прекратят попытки извлечь выгоду из трагической смерти Катрионы и позволят ей покоиться с миром.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Катриона Уайт покончила с собой, приняв препараты, доступные только по назначению врача. В предсмертной записке она рассказала о своем разбитом сердце. За неделю до этого девушка рассталась с Джимом Керри. 19 сентября стало известно, что муж Катрионы Марк Бертон подал на актера в суд, заявив, что именно Керри снабжал покойную сильнодействующими медикаментами.