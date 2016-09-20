Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2016, 15:18 — ИА Регнум.



animatedheaven Голосование

После подведения итогов голосования на состоявшихся выборах депутатов Госдумы РФ седьмого созыва в Ростовской области оказалось 4,2% недействительных бюллетеней. 65,9 тыс. бланков голосования либо испортили сами избиратели, либо их аннулировали после вброса бюллетеней на участке, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Так, недействительными бюллетенями в голосовании по партийным спискам насчитано 24 тыс. 580 штук, по одномандатным округам — 41 тыс. 339. Больше всего неучтенных бланков «заработал» Волгодонской избирательный округ №155 — 5 тыс. 127 по партспискам и 7 тыс. 772 по одномандатным округам. Меньше всего неучтенных бюллетеней по партспискам — в Нижнедонском избирательном округе №150 (2 тыс. 807), по одномандатным округам — в Ростовском округе №149 (4 тыс. 674).

Напомним, согласно предварительным результатам выборов, в Ростовской области на избирательные участки в единый день голосования пришли более 1 млн 563 тыс. избирателей, что составляет почти 48% от общего числа жителей региона с правом голоса. Большинство населения отдало предпочтение правящей партии — 58,32%. Второе место у КПРФ — 13,72%, третье — у ЛДПР (12,62%). Пятипроцентный барьер пока не удалось преодолеть «Справедливой России», эсеры получили только 4,48% голосов. Остальные партии набрали от 0,11% до 2,3%.

Что касается одномандатных округов, то «единороссы» забрали шесть из семи мандатов. На одном из округов победителем политической гонки стал эсер.

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Отметим, что на участке №1958 в Ростове-на-Дону голоса избирателей были аннулированы в связи с вбросом бюллетеней.