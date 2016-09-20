Иваново, 20 сентября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. 15 тыс. 431 избирательный бюллетень признан недействительным на выборах депутатов Государственной думы в Ивановской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные, размещенные на сайте ЦИК. При этом число испорченных бюллетеней на выборах по спискам партий и одномандатников существенно отличается.

StockSnap Делая выбор

Так, на выборах по партийным спискам в Ивановском округе было выявлено 2 тыс. 798 бюллетеней, по Кинешемскому — 2 тыс. 376 бюллетеней. Всего недействительными было признано 1,6% бюллетеней.

На выборах одномандатников недействительных бюллетеней выявлено гораздо больше: 5 тыс. 275 в Ивановском округе и 4 тыс. 982 — в Кинешемском. Таким образом, в общей сложности недействительными было признано 3,2% бюллетеней от общего числа выданных.

Всего в списках избирателей по области, на 1 июля — 837 тыс. 647 человек. Явка избирателей составила 38,07%.

Согласно последним данным, «Единая Россия» набрала 42,45% голосов, КПРФ — 18,27%, ЛДПР — 17,87%, партия «Справедливая Россия» — 7,4%.

В 2011 году, на выборах Госдумы шестого созыва, явка составила 52,9%, «ЕР» тогда набрала 40,1%, КПРФ — 22,5%, «Справедливая Россия» — 15,6%, ЛДПР — 14,8%.