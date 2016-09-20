Москва, 20 сентября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Спикер Госдумы VI созыва Сергей Нарышкин уверен, что российская делегация должна работать в ПАСЕ.

Council of Europe Заседание ПАСЕ

«Я уверен, что российская делегация должна быть в парламентской ассамблее, должна принимать участие в работе, должна отстаивать свою точку зрения, защищать свою правду», — заявил Нарышкин в эфире радио «Комсомольской правды».

Нарышкин указал на то, что принятое решение в отношении делегации России не правовое и противоречит ценностям демократии.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, из-за позиции России по Крыму в 2014 и 2015 годах ПАСЕ лишила делегацию РФ основных полномочий: права голосовать на сессии, права участия в работе уставных органов и в мониторинге выборов.

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Необходимо в короткие сроки сформировать состав российских делегаций в международных парламентских организациях, таких, как ПА ОБСЕ и ПАСЕ в связи с избранием депутатов в Госдуму VIIсозыва, однако в настоящее время речи о возвращении к работе в ПАСЕ в полном формате пока не идет, заявил накануне Нарышкин.