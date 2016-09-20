Skoda Superb Combi выпустили на российский рынок
Москва, 20 сентября, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Новинка Skoda Superb Combi будет продаваться в России по цене от 2,205 млн рублей. Эта информация была опубликована на официальном сайте компании сегодня, 20 сентября. Компания уже начала прием заказов на покупку универсала.
Автомобиль будет представлен в одной, топовой комплекации Laurin&Klement. Покупателю предлагается на выбор двигатель 180-сильным TSI объёмом 1.8 литра с семиступенчатой DSG, либо двухлитровый мотор мощностью 220 в паре с шестискоростной механической трансмиссией. Самая мощная, полноприводная версия будет предложена с двигателем 2 литра мощностью 280 л.с. и будет стоить 2,554 млн рублей.
В штатное оснащение комплектации L&K входят биксеноновые фары с адаптивной системой головного освещения, противотуманные фары с функцией освещения поворотов, светодиодные дневные ходовые огни, 17-дюймовые легкосплавные диски специального дизайна, отделка салона кожей коричневого цвета, бежевая обивка потолка, мультируль, вставки под рояльный лак, информационно-развлекательный комплекс Columbus (опционально — Bolero или Amudsen с восьмидюймовым экраном).
Также универсал Суперб будет оснащен трёхзонным климат-контролем, подогревом передних сидений и задних, автономным отопителем салона, обогревом лобового стекла и форсунок омывателя, панорамным люком и системой бесконтактного открывания багажника.