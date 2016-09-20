Москва, 20 сентября, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Новинка Skoda Superb Combi будет продаваться в России по цене от 2,205 млн рублей. Эта информация была опубликована на официальном сайте компании сегодня, 20 сентября. Компания уже начала прием заказов на покупку универсала.

Thomas doerfer Skoda Superb Combi

Автомобиль будет представлен в одной, топовой комплекации Laurin&Klement. Покупателю предлагается на выбор двигатель 180-сильным TSI объёмом 1.8 литра с семиступенчатой DSG, либо двухлитровый мотор мощностью 220 в паре с шестискоростной механической трансмиссией. Самая мощная, полноприводная версия будет предложена с двигателем 2 литра мощностью 280 л.с. и будет стоить 2,554 млн рублей.

В штатное оснащение комплектации L&K входят биксеноновые фары с адаптивной системой головного освещения, противотуманные фары с функцией освещения поворотов, светодиодные дневные ходовые огни, 17-дюймовые легкосплавные диски специального дизайна, отделка салона кожей коричневого цвета, бежевая обивка потолка, мультируль, вставки под рояльный лак, информационно-развлекательный комплекс Columbus (опционально — Bolero или Amudsen с восьмидюймовым экраном).

Также универсал Суперб будет оснащен трёхзонным климат-контролем, подогревом передних сидений и задних, автономным отопителем салона, обогревом лобового стекла и форсунок омывателя, панорамным люком и системой бесконтактного открывания багажника.