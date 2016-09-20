Екатеринбург, 20 сентября, 2016, 15:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге после начала отопительного сезона дом по улице Орджоникидзе невозможно подключить к отоплению. Связано это с тем, что подрядная организация, выполняющая работы по капитальному ремонту дома, до сих пор не завершила работы по замене системы отопления, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Life-Of-Pix Трубы без тепла

Работы по замене отопительной системы начались ещё в мае. Строители срезали трубы и пропали на долгое время. Ситуацию взяли на контроль активисты регионального «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

«По информации жильцов, с которыми мы выходим на контакт, работы до сих пор не завершены. По крайней мере, об этом нам сообщили утром. Нельзя сказать, что дело не сдвинулось с мёртвой точки. Жильцы сообщают, что приходят какие-то люди, смотрят и уходят», — сообщили в штабе свердловского отделения ОНФ.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что по поступившей жалобе начата проверка.

«Действительно, были выявлены нарушения. Подрядной организации вынесено предписание завершить работы в десятидневный срок. В ином случае будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила руководитель региональной пресс-службы прокуратуры Марина Канатова.

Напомним, что о проблеме известно в Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области, но повлиять на ситуацию в курирующем программу капремонтов ведомстве пока не смогли. По словам чиновников задержки в работе вызваны нехваткой квалифицированных сварщиков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, отопительный сезон в Екатеринбурге стартовал 19 сентября. Он будет проходить в четыре этапа. В Орджоникидзевском районе города подключение тепла предусмотрено на первом этапе с 19 по 21 сентября. Именно в этом районе расположено здание, где сорваны сроки завершения замены домовых теплосетей.