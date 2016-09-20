Киев, 20 сентября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Украинский парламент не признал итоги выборов в Государственную думу России, которые состоялись в единый день голосования 18 сентября 2016 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Верховной рады 20 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

За постановление номер 5135 от 19 сентября проголосовали 264 депутата. «Не признавать легитимность выборов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ седьмого созыва, их результатов и юридических последствий, и соответственно, состава, полномочий, актов и решений Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Европейский союз опубликовал официальное заявление о непризнании результатов российких выборов на территории Крыма. «Евросоюз по-прежнему непоколебим в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», — такой вердикт вынес ЕС.

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