Москва, 20 сентября, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Спикер Госдумы VI созыва Сергей Нарышкин считает возможным введение разных уровней налогообложения для различных категорий граждан в зависимости от дохода.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Это мое личное мнение, я думаю, можно думать уже о введении разных уровней налогообложения для различных категорий граждан в зависимости от дохода», — сказал Нарышкин в эфире радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос о возможном введении в РФ прогрессивной шкалы НДФЛ.

При этом, по мнению парламентария, в этом вопросе необходимо действовать осторожно. «Надо считать, не потеряем ли мы в результате таких мер», — отметил он.

По словам парламентария, плоская шкала в 13% вводилась, чтобы «приучить граждан платить налоги».