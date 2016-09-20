Ташкент, 20 сентября, 2016, 15:00 — ИА Регнум. В соответствии с утвержденным графиком 14 — 20 сентября в городах Джалалабаде и Оше состоялась встреча рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Киргизии, сообщает МИД Узбекистана.

stephenwd4h0 Граница

Встреча состоялась по вопросам делимитации и демаркации узбекско-киргизской государственной границы.

«Было проведено совместное полевое обследование 23 участков линии госграницы, по итогам подписан протокол, встреча прошла на конструктивной основе и в дружеской атмосфере», — говорится в сообщении.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, вооруженные приграничные инциденты на киргизско-узбекской границе происходят регулярно по разным причинам, в том числе из-за нерешенного до настоящего времени вопроса делимитации госграницы.

К примеру, 22 августа 2016 года на гору Ункур-Тоо (Унгар-Тоо) на спорном участке киргизско-узбекской границы десантировались с вертолетов сотрудники МВД Узбекистана. Они задержали обслуживавших расположенную на этой горе киргизскую ретрансляционную станцию четырех граждан Киргизии, объявив их нелегалами, незаконно проникшими на территорию Узбекистана.