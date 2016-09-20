Москва, 20 сентября, 2016, 15:00 — ИА Регнум. В нынешний момент перераспределение части налога на прибыль от богатых регионов к бедным будет способствовать бюджетному выравниванию регионов, но такие шаги не должны стать постоянной практикой. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман, комментируя намерение правительства перераспределить доходы от налога на прибыль от субъектов-доноров к дотационным субъектам федерации.

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«Из-за падения производства и доходов населения сокращаются налоговые и иные поступления в региональные бюджеты, а их расходы, прежде всего социальные, области не могут уменьшить. Согласно прогнозам, дефицит бюджетов территорий в 2016 году вырастет на 40% с 2015 года — до 148 млрд рублей», — такие данные привел эксперт.

В такой ситуации самый распространённый способ «спасения» регионов — это поступления из федерального бюджета в виде дотаций и недорогих кредитов, признает эксперт. «Каждая область страдает не только от внутренних проблем, но прежде всего от общей ситуации в стране. И сейчас действительно важно выровнять финансовое положение между территориями. Перераспределение части налога на прибыль будет способствовать такому выравниванию. Именно трансферты на преодоление различий в бюджетной обеспеченности будут сохранены, в то время как общие субсидии регионам предполагается сократить на 30%», — рассказал он.

Прямое перераспределение средств из сильных областей в пользу отстающих не должно перерасти в постоянную, долговременную практику, считает Гойхман. «Нужно учитывать объективные возможности самого региона в финансировании его нужд. Иначе слабые области, получая средства извне, меньше стремятся зарабатывать самостоятельно, стимулировать собственное развитие. А у регионов-доноров в случае слишком большого изъятия средств также снизятся стимулы, и они тоже пойдут по лёгкому пути — попросить у Центра», — пояснил он.

Одна из эффективных мер в том ряду — не прямые безвозвратные трансферты, а бюджетные кредиты, заставляющие регионы искать возможности зарабатывания средств для их возврата, подчеркнул аналитик. «А в качестве срочной помощи нуждающимся субъектам федерации есть смысл реструктурировать их долг Центру, как альтернатива прямым дотациям из госбюджета», — отметил он.

Правительство настаивает на необходимости перераспределение региональной части налога на прибыль в пользу наиболее дотационных субъектов федерации. Об этом свидетельствует текст проекта «Основ государственной политики регионального развития до 2025 года», разработанный под эгидой правительства. Предполагается, что из региональных 18% налоговых отчислений 3 года в федеральный бюджет будет направляться 1% ставки. Исходя из данных на 2016 год, эта мера даст федеральному бюджету 117 млрд рублей, пишет «Коммерсант». Сейчас, согласно законодательству, из 20%-ной ставки налога на прибыль в федеральный центр идет 2%, остальное — в регионы.