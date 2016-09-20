Липецк, 20 сентября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. В Липецкой области по итогам выборов в Государственную и думу и областной совет депутатов более 36 тысяч бюллетеней были признаны недействительными, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального избиркома. Это значит, что эти бюллетени были неправильно оформлены, содержали надписи или были испорчены умышленно.

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Явка в день выборов по области составила 52,18%. Правом голоса воспользовались более 470 тысяч человек.

При этом из пришедших проголосовать за депутатов Госдумы по партийным спискам в двух округах более девяти тысяч человек испортили бюллетени. В округе №114 5 тысяч 330 бюллетеней были признаны недействительными, в округе №115 — 4 тысячи 310. Это составляет около 2% от общего числа избирателей, проголосовавших в регионе 18 сентября. Еще больше было испорчено бюллетеней, в которых нужно было поставить галочку за кандидатов по одномандатных округах: 7 тысяч 992 — в округе №114, 7 тысяч 67 — в округе № 115. Таким образом, процент испорченных бюллетеней от общего числа проголосовавших составил около 3%.

На выборах в областной совет депутатов было более 11 тысяч испорченных бюллетеней, то есть, правильно заполнить документ для голосования не смогли или не захотели около 2% избирателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Липецкой области проходило голосование за депутатов Госдумы седьмого созыва и Липецкого областного совета шестого созыва. В Госдуму от Липецкой области прошли два кандидата-одномандатника от «Единой России». По партийным спискам мандаты в Госдуму поделят представители региона от партий «Единая Россия», набравшей 53,91% голосов, КПРФ (13,46%), ЛДПР (12,04%) и «Справедливая Россия» (7,21%).

На выборах Липецкого областного совета шестого созыва больше всего голосов получила «Единая Россия» — 55,88%. КПРФ набрала 13,78%, ЛДПР — 12,37% «Справедливая Россия» — 6,02%. Также в облсовете будут представлены 27 одномандатников-единороссов и один самовыдвиженец. «Партия пенсионеров», «Коммунисты России», «Яблоко», «Патриоты России» и «Казачья партия» в региональный парламент не проходят.